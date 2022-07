Oto gorzowski wzór piękna i gospodarności. Trzy różne chodniki na sześciu metrach

Pamiętasz, Drogi Czytelniku, gdy naśmiewałem się z trzech różnych torowisk na 100 metrach ulicy? Przy tym, co widzę teraz, tamta torowiskowa „mozaika” koło Arsenału to pryszcz. Oto na skrzyżowaniu ul. Chrobrego i ul. Pocztowej na odcinku... około sześciu metrów są aż trzy różne chodniki. To dosłownie architektoniczny „majstersztyk”. Zresztą... spójrz na zdjęcie!

Skrzyżowanie Chrobrego i Pocztowej jest słynne na całe miasto. Tak, dobrze pamiętasz, Czytelniku! To to samo miejsce, z którego na początku lutego naśmiewało się conajmniej pół Gorzowa. Wszystko przez to, że przebudowa ulicy Chrobrego odbywa się przy dwóch różnych inwestycjach. Najpierw, przy okazji remontu ul. Sikorskiego, zrobiono fragment do ul. Pocztowej. Później zabrano się za kolejny odcinek w stronę Kwadratu.