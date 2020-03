Oto pupile naszych Czytelników. Wszystkie bez wątpienia są słodkie i urocze

Katedra i okolica z lotu ptaka. Zobaczcie ją z góry!

Co jakiś czas prezentujemy Wam zdjęcia autorstwa Grzegorza Walkowskiego, który wykorzystując dron pokazuje nam nasze miasto z nieznanej dotychczas perspektywy. Koniecznie zobaczcie, jak dziś prezentuje się katedra ale też jej okolica. Co słychać na Sikorskiego? Co na Mostowej ...