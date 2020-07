Otwarte kąpieliska w Gorzowie Wielkopolskim i okolicy 3.07.2020. Idealne miejsca do spędzenia czasu na świeżym powietrzu

Lubuskie jeziora z "doskonale" czystą wodą. Idealne na wypoczynek!

Lubuskie jeziora to idealna propozycja na wakacje 2020. W raporcie z 8 czerwca przygotowanym przez unijnych specjalistów znalazła się lista lubuskich jezior, które należą do najczystszych w Europie. To świetna informacja dla zwolenników plażowania i kąpieli oraz osób planujących ...