Pacjenci nie przychodzą na wizyty i blokują miejsce innym. W Gorzowie to prawdziwa plaga

Pacjenci się rejestrują i nie przychodzą

Choć od połowy ubiegłego roku nie obowiązują już limity przyjęć do specjalistów, to kolejki nie wszędzie się skróciły. By umówić się do niektórych lekarzy w Gorzowie trzeba uzbroić się w cierpliwość. Czas oczekiwania na wizytę o okulisty to kilka tygodni, ale na wizytę u endokrynologa trzeba już poczekać kilka miesięcy. Niektórzy pacjenci decydują się więc na wizyty prywatne i nie przychodzą na zarezerwowane darmowe konsultacje. Z takim problemem boryka się między innymi gorzowski szpital.