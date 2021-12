Padł rekord zakażeń całej pandemii koronawirusa w Lubuskiem! |9 GRUDNIA

Stało się to, co wydawało się nieuniknione. W czwartek 9 grudnia potwierdzono w Lubuskiem aż 964 nowe przypadki koronawirusa. To nie tylko najwyższy wynik w trakcie trwania czwartej fali. To wynik najwyższy od początku trwania pandemii i wykrycia pierwszego przypadku 21 miesięcy temu. Pobity został dotychczasowy rekord z 25 marca 2021, gdy w trakcie trzeciej fali pandemii potwierdzono 936 zakażeń.

W czwartek odnotowano w Gorzowie 115 nowych przypadków koronawirusa. Wskaźnik zakażeń wzrósł do poziomu 69,18 os. na 100 tys. mieszkańców.

- W szpitalu przebywa teraz 114 pacjentów z potwierdzonym koronawirusem, w tym 7 na zakaźnym OIOM, 3 na położnictwie i 3 na pediatrii - informuje Robert Surowiec, wiceprezes szpitala.

