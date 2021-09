Pamiętacie?! Kiedyś imprezowało tutaj pół Gorzowa! Dziś to zapomniane miejsce wygląda jak z horroru

Prawdopodobnie sami byliście tu nie raz i nie dwa. A jeśli jesteście młodzi, to na pewno chodzili tu Wasi rodzice. Mowa o Ogródku za Murem, który mieścił się przy ul. Sikorskiego. W latach 90. to miejsce było wręcz kultowe! Mieścił się tu jeden z popularniejszych ogródków piwnych. Przylegał on do popularnej dyskoteki, która z czasem przybrała nazwę Metro. Z kolei obok niej był pub, w którym na półkach stały literackie dzieła... Lenina.