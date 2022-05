Pan Jacek i kot Parys idą z Gdańska na żużel do Gorzowa. Tak chcą pomóc chorej Kindze

- Byliśmy już na stadionie w Gdańsku, a teraz zmierzamy na stadion do Gorzowa - mówił nam we wtorek 31 maja Jacek Balcerak. Mężczyzna pochodzi z miejscowości Tłuszcz w powiecie wołomińskim w Mazowieckiem. I teraz robi wszystko, aby pomóc 15-letniej Kindze. Dziewczyna cierpi na artogrypozę, czyli wrodzoną sztywność stawów. Choroba odbiera nastolatce możliwość poruszania się, powoduje przykurcze i deformację sylwetki, a przede wszystkim jest ona bolesna.

Inni marzą o rowerze, a Kinga, by nie bolało

- Całe dzieciństwo Kingi to pobyty w szpitalu, rekonwalescencje - opowiada pan Jacek. - Jej kartoteką schorzeń można obdzielić parę osób, a ona musi dźwigać swój los na wątłych ramionach. Inne dzieci marzą o nowym rowerze, jeździe konnej, nowoczesnym komputerze. Kinga marzy, aby nie bolało - dodaje J. Balcerak. Pomóc dziewczynie może operacja. Pan Jacek robi więc wszystko, aby zdobyć na nią pieniądze. Do tej pory przepłynął dla Kingi całą długość Wisły. Teraz... chce odwiedzić osiem stadionów żużlowych. - U nas, na Mazowszu, nie ma tradycji żużlowych, ale interesuję się tym sportem - mówi pan Jacek.

W podróży nie byłoby w nic dziwnego, gdyby nie to, że pan Jacek idzie pieszo. Swoją podróż rozpoczął od Gdańska. Teraz jest w drodze do Gorzowa, gdzie w piątek 3 czerwca Moje Bermudy Stal Gorzów podejmować będzie Arged Malesę Ostrów. Mecz jest o 18.00, a pan Jacek ma się pojawić na stadionie przy okazji akcji „Bezpieczne wakacje ze Stalą Gorzów” (ma się ona rozpocząć na parkingu przy stadionie o 15.30).

Pan Jacek na stadion nie idzie sam, a w towarzystwie... kota Parysa. Kot ma do dyspozycji specjalny wózek, ale, gdy chce, maszeruje obok swego pana.

- Kot, to prezent od Kingi, jaki otrzymałem po przepłynięciu Wisły. Urodził się w stodole jej rodziny. Pierwszego dnia po otrzymaniu wszedł mi do kaptura, przesiedział tam cały dzień i tak te bliskie więzy zostały do dziś - śmieje się Balcerak.