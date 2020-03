Pan Robert ma kwarantannę… na kajaku. Płynie Wartą do jej źródła

- Co roku staram się przepłynąć co najmniej jedną rzekę od jej ujścia do źródła. Kajaki są moją pają od 16. roku życia – mówił nam w poniedziałek 16 marca Robert Tomalski. To 49-latek, który pochodzi z miejscowości Lesiów koło Radomia. Właśnie jest na początku swojej kolejnej wyprawy i płynie pod prąd Wartą.

Swoją podróż rozpoczął w sobotę 14 marca obok twierdzy w Kostrzynie, skąd podpłynął do miejsca, gdzie Warta wpada do Odry (to miejsce jest niedaleko zakładów papierniczych). W niedzielę 15 marca był już w Gorzowie. W poniedziałek ruszył w dalszą podróż z Gorzowa.

- Dziennie staram się płynąć 50-55 km – mówi pan Robert. To oznacza, że w poniedziałek powinien być także w okolicach Skwierzyny.