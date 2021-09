Pan Zbigniew wyhodował pomidory giganty! Chce pobić Rekord Guiness'a

Zbigniew Oleksiejuk jest zadowolony ze swojej tegorocznej uprawy pomidorów. W czym tkwi jego sukces? Po pierwsze ogród to jego pasja, po drugie to sprawa nasion, po trzecie – odpowiedniej pielęgnacji.

Przed laty pan Zbigniew nasiona pomidorów dostał od kolegi działkowicza, pana Wiesława. Obiecał, że owoce będą duże. I były. Teraz co roku zielonogórzan dba o to, by mieć swoje nasiona. Zbiera je, by z nich wyrosły kolejne sadzonki.

– Swoje najlepsze – przyznaje pan Zbigniew. – Ale najważniejsze jest naturalny chów pomidorów. Bez obornika. Bez pokrzywy, bo one są zarażone mącznikiem. I jeśli podlewamy pomidory pokrzywami, to nie dziwmy się, że nie mamy efektów.