Pani, nie masz jeszcze 50 lat? Zapisz się na te badania!

- Onkologiczny Biały Czwartek to akcja dla kobiet poniżej 50. roku życia. Skierowana jest dla pacjentek, które nigdy wcześniej nie były w poradni onkologicznej. Akcja ma wpoić paniom regularne profilaktyczne badania piersi - informuje Anna Rimke, specjalista ds. promocji w szpitalu wojewódzkim.

Badania przeprowadzane będą w najbliższy czwartek od 9.00 do 18.00. Panie, które jeszcze nie skończyły 50 lat, będą miały USG piersi, a w razie potrzeby także inne badania.

By skorzystać z badań, trzeba się wcześniej zarejestrować. Zapisy będą przyjmowane dziś i jutro od 7.00 do 14.30 przez szpitalne call center pod telefonicznym numerem 95 782 77 77. Wykonania połączenia lepiej nie odkładać, bo liczba miejsc jest limitowana.

- Szpitalni specjaliści chcą przebadać ponad 60 pań. Na zarejestrowane uczestniczki akcji będą czekali w Poradni Chirurgii Onkologicznej w Ośrodku Radioterapii szpitala przy ul. Dekerta - informuje A. Rimke. - Warto pamiętać, że do poradni onkologicznej można się zarejestrować w każdej chwili i nie potrzebujemy do tego skierowania od lekarza rodzinnego. Skierowanie nie jest też potrzebne paniom, które chcą się zapisać do poradni ginekologicznej. Z obu poradni specjaliści również skierują na USG lub inne badania - dodaje.