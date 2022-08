Panie z PiS apelują do kobiet z Platformy Obywatelskiej. W jakiej sprawie?

- Jak to możliwe, że w sytuacji tak długiego trwania afery związanej z mobbingiem w pracy, mobbingiem dotyczącym kobiety, zapanowała zmowa milczenia nad tą sprawą? Wy zapadłyście się pod ziemię. Robicie sobie z programów kobiecych kiełbasę wyborczą. Dla mnie jesteście zwykłe naciągaczki, jesteście niewiarygodne. Obudźcie się - mówiła w środę 3 sierpnia europoseł Elżbieta Rafalska. Swoje słowa kierowała do posłanek PO w całej Polsce. Wraz z poseł Elżbietą Płonką i radną wojewódzką Małgorzatą Gośniowską-Kolą apelowała: „W lokalnej PO nie ma na tyle odważnych kobiet, które bezstronnie i rzetelnie mogłyby zająć się sprawą, dlatego jako posłanki PiS apelujemy do kobiet z PO piastujących kierownicze stanowiska w partii, m.in. do Małgorzaty Kidawy Błońskiej, Ewy Kopacz o wymuszenie na swoich politycznych kolegach zajęcia się sprawą Magdaleny Szypiórkowskiej. Męska część kierownictwa PO milczy, dlatego wzywamy was, kobiety, zabierzcie głos, bowiem polityczne decyzje w tej bulwersującej aferze muszą zapaść niezwłocznie i stanowczo” - czytamy w apelu.

- Apelujemy szczególnie do PO, bo to posłanka PO zlekceważyła krzywdę innej kobiety - mówiła E. Płonka. - Jeśli mobbing ma być dziś metodą na zarządzanie jednostką, to nie możemy do tego dopuścić, żeby to było powszechne. Pewnie odezwą się inni, którzy powiedzą, ze krzywda im się dzieje, dlatego apelujemy do PO, żeby uporządkowała sytuację w jednostkach, które jej podlegają - dodawała posłanka.