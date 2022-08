Para z Gorzowa, Nikola Horowska i Łukasz Żok nie celuje w medale, ale chce awansować do finału, bijąc życiówki

Dla obojga będzie to debiut w czempionacie Starego Kontynetu, ale to nie znaczy, że ten duet jedzie do Bawarii na wycieczkę. Zawodnicy klubowego trenera Tomasza Saski celują w finał na 200 m oraz ustanowienie nowych rekordów życiowych. Czy jest to realne? Nie będzie o to prosto, ale nie jest to niemożliwe. Chociaż na razie sami nie są pewni tego, czy w Niemczech będą w superformie.

- Głęboko wierzę w to, że jak już będę w Monachium, poczuję tę atmosferę, to i nastawienie będzie inne. Teraz łapiemy z trenerem świeżość i staramy się, by było wszystko dobrze, bo nie chcielibyśmy, żeby w Niemczech była klapa. Trener widzi u mnie ten błysk w oku, choć ja go na razie nie dostrzegam - mówiła „GL” o swojej dyspozycji Horowska we wtorek, a więc kilka dni po starcie w Diamentowej Lidze w Chorzowie, najbardziej prestiżowym cyklu mitingów na świecie, gdzie na Stadionie Śląskim przebiegła dystans w przeciętnym jak na nią czasie 23.44. Choć z pierwszego, bardzo niewygodnego dla biegaczy toru. Niemniej z drugiej strony, w finale ME - jak mówiła - mogłaby wystąpić nawet na najbardziej wewnętrznym torze.