Paralekkoatleci ze Startu jako pierwsi z seniorów sprawdzili nowy stadion w Gorzowie

To druga po „Lekkoatletycznych Nadziejach Olimpijskich” impreza, która została zorganizowana na obiekcie, mającym za rok być areną seniorskich mistrzostw kraju w lekkiej atletyce. Stanowiła ona podsumowanie całego cyklu Grand Prix, który był przeprowadzany w tym roku w różnych miastach.

W tym jednym z najważniejszych w 2022 wydarzeń dla niepełnosprawnych lekkoatletów w Polsce wystartowało ponad 150 zawodników z ponad 30 klubów z całego kraju, w tym z Rzeszowa czy Białegostoku. W tej grupie byli medaliści największych mitingów na świecie, m.in. z gorzowskiego Startu, jak Renata Śliwińska, Maciej Lepiato, Bartosz Tyszkowski, Łukasz Mamczarz, Krzysztof Ciuksza czy Łukasz Czarnecki.

Najpewniej końcówka długiego sezonu i nie najlepsze warunki atmosferyczne wpłynęły na to, że w trakcie memoriału nie padł żaden rekordowy rezultat, ale przynajmniej w przypadku lekkoatletów z Gorzowa ten brak wartościowych wyników rekompensował sama możliwość zaprezentowania umiejętności w mieście, którego broni się barw klubu. Aż do otwarcia latego tego roku nowo wybudowanego stadionu nasi lekkoatleci byli zmuszeni trenować poza granicami miasta, a jeśli Start był gospodarzem jakieś imprezy, to ta była organizowana w Słubicach, Zielonej Górze czy nawet w… Słupsku. W ten weekend to zakończyło się.