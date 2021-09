Paraolimpijczykom Startu Gorzów prezydent miasta Jacek Wójcicki wręczył symboliczne czeki

- Gratuluję osiągniętych wyników. Życzę Wam dalszych sukcesów sportowych. Te medale i Wasze osiągniecia to duma dla Gorzowa i inspiracja dla wszystkich mieszkańców – podkreślił prezydent Wójcicki.

Medaliści paraolimpijscy otrzymali z rąk prezydenta Jacka Wójcickiego symboliczne czeki, będące zapowiedzią przyszłych umów na promocję, które miasto zamierza zawrzeć z zawodnikami.

O sukcesie medalistów mówił także trener Zbigniew Lewkowicz. - To podsumowaniem ciężkich pięcioletnich przygotowań. Igrzyska to marzenie każdego zawodnika, a zdobycie medalu to spełnienie marzenia sportowego – powiedział szkoleniowiec podczas spotkania.