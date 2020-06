Park Kopernika w Gorzowie wkrótce odzyska blask

Stanie 80 nowych ławeczek

Z tego co udało się nam ustalić, to siłowni pod chmurką raczej w parku Kopernika nie będzie. Ale za to będzie wiele innych fajnych rzeczy. – Wykonawca, który wygrał przetarg już przygotowuje się do prac. Za kilka tygodni powinna rozpocząć się renowacja parku – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik Urzędu Miasta w Gorzowie. Od momentu wejścia do parku, wykonawca, firma Gorem z Gdańska będzie miała trzy miesiące na wszystkie prace. Jeśli wszystko pójdzie z planem jesienią park będzie, jak nowy.