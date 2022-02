Park Kopernika zdemolowany przez orkan. Tylko usiąść i płakać...

Park Kopernika, jedno z popularniejszych miejsce odpoczynku w Gorzowie, po przejściu orkanu Eunice wygląda tak, że aż łzy cisną się do oczu. Gdy byliśmy tam w poniedziałek 21 lutego przed południem, powalonych było tu kilkadziesiąt drzew. Jedno z nich tarasowało chodnik obok przystanku przy rondzie Piłsudskiego. Kilka kolejnych zdemolowało barierki na kładce ponad aleją Ruchu Młodzieży Niezależnej.

To, jak silne były weekendowe wiatry, widać m.in. po krzakach od północnej strony parku. Wiatr wygiął je w północno-wschodnim kierunku. W tę samą stronę poleciał też przyspawany wcześniej śmietnik. Wiatr wyrwał go z okolic alejki pomiędzy ul. Piłsudskiego a okolicami ronda Ofiar Katynia. Z kolei w części pomiędzy fontanną a kościółkiem przy ul. Walczaka upadające drzewo rozwaliło ławkę. Siłę wiatru w tej części Gorzowa widać też po przystanku „Widok”. Wiatr przewrócił tu wiatę przystankową.

Dodajmy, że część drzew jest przechylona, ale jeszcze się nie przewróciła, więc m.in. w związku z tym urzędnicy apelują, by nie tylko omijać park Kopernika, ale też inne parki i skwery, gdzie znajdują się drzewa.