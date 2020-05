Park Róż będzie pod obserwacją... mieszkańców

Czego chcą mieszkańcy?

Wraz z grupą innych mieszkańców gorzowianka powołała właśnie „Społeczną Radę Parku Róż”.

- Pierwszą rzeczą, którą chcemy zrobić, to napisać do władz miasta, by zorganizowały spotkanie z Grzegorzen Pronobisem, który przygotował projekt rewitalizacji parku. Chcemy, by na opowiedział, co się zmieni, czy będą wycięte jakieś drzewa. W tej sprawie docierają do nas sprzeczne informacje. Raz słyszymy, że 21 drzew już wycięto, innym razem, że to jest dopiero w planie – mówi M. Twarogal. Dodaje, że mieszkańcy chcą zaprosić do swojej grupy ekspertów od zieleni, pasjonatów przyrody czy specjalistów od rewitalizacji.