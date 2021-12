Park Róż ma być gotowy na święta? Tak idzie rewitalizacja! Zdążą?

- Co robimy? Właśnie układamy miękką nawierzchnię przy trampolinach do skakania dla dzieci. Ten miękki materiał robi się ze zmielonych opon - słyszymy na placu zabaw w „gorzowskim Central Parku”, jak mówi się niekiedy o znajdującym się blisko centrum parku Wiosny Ludów. - A my układamy kostkę pod „scenę”, na której będzie można organizować występy artystyczne - mówią z kolei robotnicy z kolejnej ekipy, która pracuje pomiędzy placem zabaw a tzw. różanym zakątkiem.

Od około roku park przechodzi rewitalizację. Przez pierwsze miesiące roboty szły bardzo powoli (a to i tak sformułowanie na wyrost). Nie udało się dotrzymać kilku(!) terminów zakończenia robót. Ten aktualny to wigilia Bożego Narodzenia.

- Firma Exalo - wykonawca inwestycji w Parku Wiosny Ludów złożył w listopadzie wniosek o zmianę terminu zakończenia inwestycji do 24 grudnia tego roku. Zdaniem wykonawcy prowadzeniu prac zgodnie z harmonogramem przeszkodziły niekorzystne warunki atmosferyczne - poinformował nas wczoraj Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Skoro termin zakończenia prac mija za trzy tygodnie, czwartek 2 września wybraliśmy się do parku, by sprawdzić, jak idą prace.