Park Róż nam wiosennieje. Jak się zmienił w dwa tygodnie?!

Park Róż znów staje się ulubionym miejscem relaksu gorzowian. Takiego jesteśmy zdania po tym, gdy wybraliśmy się tu w poniedziałek 2 maja. Dla części mieszkańców to dzień roboczy, ale dla innych jest to jeden z wolnych dni długiego majowego weekendu. I wielu z tych, którzy właśnie odpoczywają, wybrało się właśnie do parku.