Park Róż w Gorzowie. Urzędnicy spotkali się z mieszkańcami

Rewitalizacja Parku Róż to jeden z bardziej gorących tematów w ostatnich tygodniach w Gorzowie. Odświeżenie parku zbliża się bowiem dużymi krokami. W drugiej połowie maja urzędnicy otworzyli koperty z ofertami, jakie napłynęły na przetarg. Na razie nie wybrali jeszcze wykonawcy, bo najniższa oferta o ponad 1 mln zł przekracza kwotę, jaką urzędnicy przeznaczyli na inwestycję. Magistrat prawdopodobnie dorzuci jednak brakujące pieniądze. Na razie ma przygotowane 4,3 mln zł, z czego 85 proc. to dofinansowanie unijne.

Część mieszkańców obawia się, że przy okazji rewitalizacji parku może dojść do jego „zabetonowania”. Oznaczać to miałoby – ich zdaniem - zwiększenie alei i placów kosztem zieleni. By wyjaśnić wątpliwości, urzędnicy spotkali się w poniedziałek 8 czerwca z obrońcami przyrody.