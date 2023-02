Parking wielopoziomowy w Gorzowie na razie nie powstanie. Nie ma na to pieniędzy

Brak miejsc parkingowych to jedna z największych bolączek komunikacyjnych wszystkich większych miast. Znalezienie miejsca postojowego dla samochodu to duży problem również w Gorzowie. Kierowcy nie mają łatwo, bo aut przybywa szybciej niż parkingów, dlatego każda inwestycja w rozwój infrastruktury jest dla zmotoryzowanych na wagę złota. I właśnie taką inwestycją miał być wielopoziomowy parking zlokalizowany przy urzędzie wojewódzkim. Jego budowa stanęła jednak pod znakiem zapytania.

Powodem są zbyt wysokie koszty inwestycji

Inwestycja miała zostać zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, czyli we współpracy urzędu z prywatnym inwestorem, który później zarządzałby tym obiektem. Umowa między stronami miała zostać zawarta na okres ponad dwudziestu lat, a urząd zamierzał przeznaczyć na ten cel w sumie dwadzieścia pięć milionów złotych. Zainteresowane były cztery firmy, a do udziału w negocjacjach zaproszono trzy z nich. Ostatecznie swoje oferty złożyło dwóch potencjalnych wykonawców. Postępowanie zostało jednak unieważnione. To dlatego, że oferty były kilka razy wyższe. Najtańsza opiewała w sumie na prawie dziewięćdziesiąt milionów złotych. To oznacza, że w najbliższym czasie inwestycja nie zostanie zrealizowana, ale nie oznacza rezygnacji z planów wybudowania wielopoziomowego parkingu. Urząd wojewódzki liczy bowiem na poprawę sytuacji na rynku, co umożliwi powrót do negocjacji z zainteresowanymi firmami.

