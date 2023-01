Parkingi w centrum znów będą do parkowania. Nieczynne ogródki będą musiały się "zwinąć"

Od tegorocznej jesieni, jeśli restaurator nie będzie prowadził ogródka przed lokalem, będzie musiał go zdemontować. Mieszkańcy skarżą się, że ogródki są zamknięte, a oni nie mają gdzie zaparkować.

- Miasto ma chyba osoby niepełnosprawne w głębokim poważaniu. Proszę zobaczyć! Jest zima, nikogo w tym ogródkach nie ma, a ludzie nawet nie mają gdzie zaparkować - mówi nam Bogdan Januszewski, nasz Czytelnik, który mieszka w okolicach AWF-u.

Ogródki na parkingu? „To jakiś absurd!”

Z panem Bogdanem spacerujemy po okolicach byłego sklepu muzycznego, czyli w samym centrum miasta, koło katedry.

- Na msze do kościoła przychodzą osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne. Jak tu jednak z nimi przyjechać do katedry, skoro nawet nie ma gdzie zaparkować samochodu?! Tam, gdzie są miejsca parkingowe, stoją przecież ogródki gastronomiczne. To jakiś absurd! - mówi dalej pan Bogdan.

Restauratorzy zaczęli ustawiać ogródki gastronomiczne na miejscach parkingowych, bo pozwoliło im na to miasto. Już półtora miesiąca po wybuchu pandemii koronawirusa władze Gorzowa postanowiły pomóc przedsiębiorcom, których dotknął lockdown. W kwietniu 2020 przygotowały pakiet pomocowy Gorzowska Dycha, w którym jedną z form pomocy - dla przedsiębiorców z branży gastronomicznej - było obniżenie stawki za zajęcie pasa drogowego do poziomu... 1 grosza za metr kwadratowy dziennie.

Jeśli więc przedsiębiorca otworzył ogródek - przykładowo - o powierzchni 200 mkw., to za każdy dzień płacił (i płaci do tej pory) 2 zł. Miesięcznie to więc - w zależności od liczny dni - średnio 60 zł.

Wyrosły ogródki i... dzikie parkingi

W czasach - jednocześnie - i pandemii, i remontów dróg w centrum Gorzowa takie rozwiązanie doprowadziło to tego, że część kierowców parkowała nielegalnie na nieczynnym przez wiele miesięcy torowisku na ul. Chrobrego. Kierowcy robili to, bo miejsca parkingowe były zajęte przez ogródki.

Niemal rok temu sprawę ogródków poruszyliśmy w rozmowie z prezydentem Jackiem Wójcickim:

- Właściciel ogródka płaci miastu takie grosze za to, iż ten ogródek stoi, że nawet nie opłaca mu się go na zimę rozbierać. A z miejsc parkingowych miasto miałoby więcej pieniędzy niż od niego. Jeśli już te ogródki mają zajmować ulice, to niech będzie na to zgoda np. od maja do października, a nie przez cały rok - proponował nasz dziennikarz.

- Słuszna uwaga. Chcemy, by ogródki były czynne jak najdłużej, ale rzeczywiście pogoda nie pozwala na to, by były otwarte przez 12 miesięcy. Przyjmuję uwagę, zobaczymy, co się da zrobić - odpowiadał w lutym 2022 prezydent Gorzowa.

Nie działasz zimą? Podziałasz do końca lata

Po prawie roku miasto znalazło rozwiązanie. Rozmawialiśmy o tym z wiceprezydentem Jackiem Szymankiewiczem, któremu opowiedzieliśmy o rozmowie z panem Bogdanem, naszym Czytelnikiem.

- Dla nowo wydawanych zezwoleń będzie tak, że restauratorzy będą musieli rzeczywiście prowadzić działalność w ogródkach, aby dalej korzystać z preferencyjnej stawki. Jeśli w miesiącach jesienno-zimowych nie będą otwierać ogródka, będą musieli go zdemontować - mówił nam przed weekendem J. Szymankiewicz. Tylko na sezon wiosenno-letni przedłużone zostaną natomiast zezwolenia tym ogródkom, która miały dostały zezwolenia 12-miesięczne, a zimą nie działają.