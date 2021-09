Parkomat już nie musi... płacić za parking. Został zdemontowany

- Nie wierzę! Przecież ktoś to zaprojektował, a później odebrał - mówi pan Robert.

- Ciekawi mnie, czy zapłacili za parkowanie - śmieje się pan Grzegorz.

- Gorzów to poligon doświadczalny. Tu się stosuje nowe pomysły - przekonuje z kolei pan Rafał.

Te wszystkie głosy to tylko część komentarzy do tego, co wydarzyło się na parkingu przy ul. Warszawskiej - pomiędzy ulicami Szkolną i Ogrodową. Na samym środku jednego z miejsc parkingowych stanął tu... parkomat.

W środę zobaczyła go nasza Czytelniczka - pani Anna, która pracuje przy Warszawskiej. Zrobiła kilka zdjęć i po południu wysłała je nam do redakcji. Opublikowaliśmy je TUTAJ.

- Urzędnicy chyba zachęcają w ten sposób do dalszego parkowania na kawałku trawki, który jest obok - napisała przy okazji.