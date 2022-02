Parkujesz w Gorzowie Wielkopolskim tej nocy? Sprawdź, czy przyda ci się w niedzielę rano skrobaczka do szyb Newsroom 360

Chcesz sprawdzić, czy w Gorzowie Wielkopolskim jutro będzie przymrozek? Żeby ułatwić ci to zadanie, sprawdziliśmy prognozę pogody na noc z soboty na niedzielę. Spodziewana temperatura w Gorzowie Wielkopolskim to 3°C. Jednocześnie prawdopodobieństwo opadów deszczu wynosi 80%, z kolei wilgotność powietrza: 83%. Jeśli chodzi o wiatr, możemy spodziewać się podmuchów o sile do 26 km/h. Sumując te dane, można stwierdzić, że w nocy w Gorzowie Wielkopolskim nie pojawi się szron.