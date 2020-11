Parkujesz w Gorzowie Wielkopolskim tej nocy? Sprawdź, czy przyda ci się w środę rano skrobaczka do szyb

Czy dzisiaj będzie padać śnieg w Gorzowie Wielkopolskim (04.11)? Prognoza pogody na dzisiaj i najbliższe dni

Czy dzisiaj (04.11) będzie padać śnieg w Gorzowie Wielkopolskim? Sprawdź naszą prognozę pogody, a dowiesz się, czy do Gorzowa Wielkopolskiego zawita prawdziwa zima. Niektórzy bardzo lubią śniegową aurę i przez cały rok czekają na lepienie bałwana czy zjeżdżanie na sankach. Jednak dla kierowców nie jest to zbyt dobra informacja, kiedy na drogach mogą panować zimowe warunki atmosferyczne. Zima to twoje ulubiona pora roku czy wręcz odwrotnie? Czy można się spodziewać śniegu w twoim mieście? Zobacz zimową prognozę pogody na dzisiaj i najbliższe dni dla Gorzowa Wielkopolskiego.