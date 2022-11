Patryk ze Słubic bierze udział w "Ślubie od Pierwszego Wejrzenia". Widzowie podejrzewają, że jego małżeństwo przetrwało! |ZDJĘCIA

"Ślub od pierwszego wejrzenia" doczekał się już kilku edycji. Program cieszy się niesłabnącą popularnością od lat. W najnowszej edycji programu udział bierze słubiczanin Patryk.

Na czym polega program? Do show zgłaszają się osoby, które są stanu wolnego i nie udaje im się znaleźć swojej drugiej połówki. Wypełniają ankiety, spotykają się z ekspertami programu i na podstawie przeprowadzonych wywiadów ci, dobierają im małżonków. Swoich mężów/żony poznają... w dniu ślubu! Gdy stają na ślubnym kobiercu wtedy dowiadują się, jak ma na imię ich małżonek i jak wygląda. Następnie mają kilka tygodni na to, by się bliżej poznać. Wyruszają w kilkudniową podróż poślubną, odwiedzają się nawzajem w domach. Przez cały ten czas towarzyszą im kamery, a widzowie obserwują, jak nieznajomi sobie ludzie, którzy zostali mężem i żoną, poznają się każdego dnia, lubią coraz bardziej, kłócą, a czasami zakochują.