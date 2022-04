Pech nie opuszcza AZS AJP. Osłabione gorzowianki były bez szans w Gdyni w pierwszym starciu o brąz Energa Basket Ligi Kobiet

A jak jeszcze w 12 min po wejściu pod kosz występująca jako koszykarka do 23 lat Wiktoria Keller doznała kontuzji, łapiąc się za mięsień dwugłowy, przez co musiała opuścić parkiet, to już było niemal pewne, że zawodniczkom trenera Dariusza Maciejewskiego będzie niezwykle trudno pokonać gdynianki, jeśli nie niemożliwe.

Jones, która przesiedziała 40 minut na ławce rezerwowych z powodu opuchniętego kolana, próbowała zastąpić na pozycji numer pięć Courtney Hurt, ale nie bardzo jej się to udawało. Do przerwy Amerykanka zdołała zebrać wyłącznie jedną piłkę, a i w ataku nie zdobywała tyle punktów, co zazwyczaj jej rodaczka, bo uzyskała tylko sześć „oczek”. W defensywie, w walce na deskach starała się jak mogła także Ewelina Śmiałek, ale ta młoda środkowa nie była przez prawie cały sezon ogrywana przez szkoleniowca AZS-u, więc nie można było od niej wymagać tego, by przeciwstawiła się znacznie bardziej doświadczonym oraz utytułowanym rywalkom. I silniejszym fizycznie od niej.