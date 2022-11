Pędził na trasie S3 ponad 190 km/h, a do tego był pijany!

Pędził trasą S3

Funkcjonariusze ruchu drogowego z grupy SPEED pełnili we wtorek (8 listopada) służbę na drodze ekspresowej S3. Przed godziną 10 policjanci w nieoznakowanym radiowozie zauważyli szybko jadące audi. Postanowili więc zmierzyć jego prędkość. Kierujący audi jechał zdecydowanie za szybko. Wideorejestrator wskazał 192 kilometry na godzinę, a to oznaczało zatrzymanie kierowcy do kontroli.

- Funkcjonariusze poinformowali kierującego o wykroczeniu. Przekroczenie prędkości o 72 kilometry na godzinę oznaczało dla niego mandat w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktów karnych. Szybko okazało się, że to nie jedyny problem 50-letniego kierowcy

- informuje kom. Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.