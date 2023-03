Peter Ljung podpisał umowę ze Stalą Gorzów. Szwed "wrócił" po pięciu latach

Kontrakt Petera Ljunga ze Stalą Gorzów to może być niespodzianka. O tym, że doszło do jego podpisania, można dowiedzieć się z najnowszego komunikatu Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Opublikowany w piątek 10 marca dokument dotyczył przynależności klubowych zawodników. A w przypadku Stali – obok ósemki potwierdzonych do startu zawodników – widnieje tam nazwisko właśnie Petera Ljunga.