PGE Energia Ciepła zaprasza na rodzinne łyżwy

PGE Energia Ciepła, spółka Grupy Kapitałowej PGE, oraz lodowisko „Słowianka” w Gorzowie Wielkopolskim organizują w najbliższy piątek, 28 lutego w godzinach 9:00 - 18:00, Dzień Otwarty w ramach którego odbędą się zajęcia z nauki jazdy na łyżwach z udziałem doświadczonych instruktorów. Wydarzenie jest kontynuacją programu „Chodź na łyżwy” organizowanego przez PGE Energia Ciepła i Polski Związek Łyżwiarstwa Figurowego. Ideą programu jest nauka i popularyzacja jazdy na łyżwach jako zimowej dyscypliny sportowej. Program realizowany jest w lokalizacjach, w których PGE Energia Ciepła prowadzi swoją działalność. Zajęcia odbywają się także na PGE Narodowym w ramach „Zimowego Narodowego” w Warszawie.

- Cieszymy się, że możemy wspierać inicjatywy, które mają na celu popularyzację aktywności fizycznej. Tym bardziej, że z naszej oferty mogą skorzystać całe rodziny. Jazda na łyżwach pozytywnie wpływa na nasz organizm, wzmacnia mięśnie nóg i pomaga spalić zbędne kalorie. Program zyskał dużą popularność na PGE Narodowym w Warszawie. Mamy nadzieję, że gorzowianie również skorzystają z naszej propozycji i licznie pojawią się 28 lutego na Słowiance - mówi Andrzej Jedut, Dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

- Nadal panuje opinia, że będąc dorosłym, jest się chyba już „za starym” na łyżwy. To absolutne nieporozumienie! Każdy moment jest dobry – szkoda tylko straconych, bez łyżew, lat – mówi Jacek Tascher, Prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego. - Organizacja łyżwiarskiego święta w Gorzowie Wielkopolskim świetnie wpisuje się w nasz plan upowszechniania i popularyzacji łyżwiarstwa w Polsce. Chcemy pokazać, że jest to sport, który można uprawiać rodzinnie, dający sporo korzyści dla zdrowia, poprawiający samopoczucie i ogólną sprawność. Cieszy nas nawiązanie współpracy ze Słowianką. Być może w mieście powstanie szkółka łyżwiarska. A ponieważ od czegoś trzeba zacząć, to zapraszamy 28 lutego na lodowisko w Gorzowie - może właśnie wtedy stwierdzicie, że to początek nowej pasji.

Pierwsze kroki na tafli. Kiedy najlepiej zacząć?

Wiek dziecka, w którym można już zaczynać zabawę z łyżwami to ok. czterech lat. Jest to umowna granica, choć wcześniejszy początek może nie być korzystny dla rozwijających się stóp dziecka ze względu na to, że buty łyżwiarskie są sztywne. Na szczęście nie ma innych przeciwwskazań, bo dzieci w tym wieku są już podatne na naukę elementów łyżwiarskich. Ważne jest oczywiście, by nauka prowadzona była z wykorzystaniem rozmaitych elementów zabawy. Utrzymanie koncentracji i zainteresowania tematem zajęć jest u maluchów chyba największym wyzwaniem dla prowadzącego.

Jakie są zalety jeżdżenia na łyżwach?

Łyżwiarstwo w formie amatorskiej sprawia nie tylko przyjemność, ale też wpływa dodatnio na dyspozycję naszego organizmu. Jest więc sportem, który uprawiać można, zachowując indywidualne podejście, do późnej jesieni naszego życia. Jest to jedna z tych dyscyplin sportowych, które bardzo wszechstronnie rozwijają nasze dzieci. Łyżwy ćwiczą koordynację, równowagę, świetnie sprawdzają się w walce z nadwagą – podczas godzinnego treningu jesteśmy w stanie spalić ponad 500 kalorii. Łyżwiarstwo to także świetny sposób spędzania czasu dla całych rodzin.

