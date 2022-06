Pięć lat temu płonęła katedra w Gorzowie. Co wyciągnięto wtedy z kapsuły czasu?

„Nasi kochani przodkowie wybudowali tę wieżę ku ozdobie miasta, a jak wynika z informacji, jakie znajdujemy, jej szczyt wzniesiono Anno 1621, zaś Anno 1749 ponownie naprawiono. Zarówno nasi przodkowie, jak i my, dostrzegliśmy, iż budowlę tę Bóg obdarzył swą dobrocią i litością”.

Ten cytat to początek dokumentu z 31 lipca 1781 roku. Jego odpis, wykonany w 1934 r., został znaleziony w tubie katedry gorzowskiej po pożarze, do jakiego doszło pięć lat temu.