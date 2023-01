Pięć lat temu zamknęli aptekę w szpitalu. Gdzie i kiedy może powstać nowa?

Pięć lat! Tyle czasu minęło w tym miesiącu od likwidacji prywatnej apteki w szpitalu przy ul. Dekerta. Apteka została zlikwidowana w styczniu 2018, bo władze lecznicy chciały stworzyć bardziej przestronny hol po wejściu do szpitala. W miejsce, gdzie ona się znajdowała, postanowiły przenieść punkty handlowo-gastronomiczne. Liczono przy tym, że aptekę uda się otworzyć w tzw. baraku naprzeciwko wejścia do lecznicy. Do dziś nic z tego nie wyszło.

Początkowo nie było prawnych szans na otwarcie apteki. Podobnych punktów było w Gorzowie na tyle dużo (prawie 50), a najbliższa apteka była tak blisko (około 900 metrów – przy ul. Na Skarpie), że przepisy nie pozwalały na otwarcie kolejnej. W 2021 szpitalowi udało się jednak wywalczyć zgodę na odstępstwo od spełnienia tych warunków i można było liczyć, że apteka powstanie. Zapowiadał to wiceprezes szpitala Robert Surowiec.

- Lada dzień powinniśmy przekazać to miejsce wykonawcy, a on od tego czasu będzie miał sześć miesięcy na otwarcie apteki. Leki będzie więc można w niej kupić już w wakacje – mówił nam 18 stycznia zeszłego. Apteki nie ma jednak do dzisiaj…