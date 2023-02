Piękne dziewczyny chcą być StalGirls. Będą robiły show na „Jancarzu”

- Gdy jestem na meczach żużlowych, to obserwuję dziewczyny, które podprowadzają zawodników. Od dawna zastanawiałam się, jak znaleźć się na ich miejscu, bo podoba mi się to, co one robią. Mogą pokazać swoją kobiecość. Nie boją się. Widać, że są odważne i znają swoją wartość – mówi nam Julia Andrzejewska, 18-letnia gorzowianka, uczennica IV LO w Gorzowie. W piątkowe popołudnie 24 lutego była jedną z prawie dwudziestu dziewczyn, które wzięły udział w niemal dorocznym castingu na StalGirls, jak od kilku lat nazywają się podprowadzające Stali Gorzów.