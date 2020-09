Piękni Lubuszanie prężyli muskuły na mistrzostwa Polski w fitness i kulturystyce w Kielcach

Wicemistrzynią kraju w kategorii fitness do 169 cm została mieszkająca na co dzień w Gorzowie Ewelina Malinowska, reprezentująca barwy KS Sandow Śrem.

- Zostałam V-ce Mistrzynią Polski w kategorii bikini fitness do 169 cm! Jeszcze to do mnie nie dochodzi i wciąż ciężko mi w to uwierzyć! Moja przygoda w tym sporcie dopiero się zaczyna, ale już wiem, jak bardzo sport kształtuje nasz charakter. Dlatego bez względu na to, jak bardzo musisz się poświecić, żeby osiągnąć swój cel... Zrób to, bo... WARTO! Nic nie daje takiej satysfakcji jak kolejny krok, który zbliża Cię do marzeń! - napisała na Instagramie zawodniczka.