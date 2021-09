Piękny park, niedaleko bloki i... obwodnica pośrodku? To jeden z pomysłów na północną obwodnicę Gorzowa

- Północna obwodnica miasta to w tej chwili najbardziej priorytetowa inwestycja drogowa w mieście. O pieniądze zabiegamy od lat, ale teraz będziemy zabiegać jeszcze usilniej. Chcemy mieć dokument, który będzie przekonywał do tego, że ta obwodnica jest miastu potrzebna - mówił nam w poniedziałek Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta.

Podczas środowej sesji rady miasta miejscy radni mają głosować nad przekazaniem 150 tys. zł na zlecenie „programu funkcjonalno-użytkowego” dotyczącego budowy obwodnicy. - To takie „studium wykonalności”, czyli dokument, na podstawie którego będziemy chcieli starać się - czy to z funduszy rządowych, czy z europejskich - o pieniądze na budowę - tłumaczył Ciepiela.

Którędy może biec obwodnica?

Ważne, by jak najszybciej

- Wszystkie te trzy warianty rozwiązywałyby problemy komunikacyjne, jednak wariant przez ul. Górczyńską jest najbardziej realny. Ważniejsze dla nas jest to, by obwodnica powstała najszybciej niż to, który z wariantów miałby zostać zrealizowany. Każdego roku samochodów w mieście oraz jadących tranzytem przez miasto jest coraz więcej. W perspektywie kilku lat Gorzów znów stanie się kłopotliwy do przejazdu jak było to w czasach, gdy nie było drogi S3. Część mieszkańców doskonale powinna pamiętać, jak miasto było zakorkowane, gdy wszystkie samochody jadące przez Gorzów pokonywały skrzyżowanie koło katedry - mówi Ciepiela.