Pierwszy taki konkurs kulinarny w Kamieniu Małym. Pod czujnym okiem jury startowały w nim uczennice tutejszego zespołu szkół

Roladki drobiowe owijane cukinią i boczkiem, zapiekane ziemniaki z sosem czosnkowym, babeczki dyniowe, babeczki dyniowe, czipsy z boczku, kurczak w sosie koperkowym – to tylko niektóre dania, które przygotowały uczennice Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym. Odbył tu się konkurs kulinarny.

„Zdrowo, znaczy smacznie” – taką nazwę nosił konkurs kulinarny, który po raz pierwszy zorganizowano w zespole szkół w Kamieniu Małym. Choć tak szkoła, jak i miejscowość, w której się znajduje, są niewielkie, to konkurs zorganizowano na bardzo wysokim poziomie. Zadbał o to Daniel Pelechaty, przewodniczący jury, współorganizator oraz koordynator konkursu. Pochodzi właśnie z Kamienia Małego. – Wiem, że uczniom z takich niewielkich miejscowości czasem trudno uwierzyć we własne możliwości, trudno im się wybić. Chcę im pokazać, że każdy ma szansę. Prowadziłem już tutaj warsztaty. Teraz jest konkurs. Widać, że młodzi ludzie doceniają to, co się dla nich robi. Chcą się uczuć. To budujące – mówi D. Pelechaty.

Konkurs odbył się w czwartek, 27 października. Wystartowało w nim pięć dwuosobowych drużyn. W pierwszej edycji konkursu zdecydowały się wziąć udział same panie, wszystkie są uczennicami Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym. Każda z drużyn miała do przygotowania trzy takie same przystawki ciepłe lub zimne. Warunkiem było wykorzystanie każdego z pięciu produktów: cukinia, ziemniaki, szalotka, natka pietruszki i pieczarki. Każda z drużyn miała do dyspozycji również produkty dodatkowe, z których mogła, ale nie musiała korzystać. Uczestniczki do dyspozycji miały półtora godziny.

Uczestniczki nie miały łatwo

- Lubimy gotować, sprawia to nam przyjemność. Do tej pory gotowałyśmy w domu. Taki konkurs to okazja do sprawdzenia swoich umiejętności – mówią Milena Pezda i Karolina Szczotka, uczestniczki konkursu. Samo gotowanie nie było łatwe. Uczennice musiały przygotować dania pod czujnym okiem jury. Oceniano nie tylko smak, ale też m. in. przygotowanie stanowiska pracy, czystość pracy i przestrzeganie zasad bhp, prezentację na talerzu. – Największym wyzwaniem była praca pod presją czasu. Co chwila zaglądałyśmy na zegarek – przyznają Julia Ratajczak i Kinga Wójko.

Dania oceniało jury