Pierwszy w regionie autoprzeszczep szpiku. Wykonano go w gorzowskim szpitalu!

Medycyna transplantacyjna w Lubuskiem właśnie rozpoczyna się w Gorzowie. Tutejszy szpital jako pierwszy w ośrodek w województwie wykonał autologiczny przeszczep komórek macierzystych. Komórki nie zostały pobierane od dawcy, tylko od samego pacjenta. Do tej pory na takie leczenia chorzy musieli jeździć do odległych klinik. Teraz z ratującej życie terapii mogą skorzystać na miejscu.

Do tej pory medycyna transplantacyjna w województwie lubuskim praktycznie nie istniała. Pacjenci, żeby poddać się zabiegom przeszczepienia nerki, szpiku czy jakiegokolwiek innego organu musieli wyjeżdżać do innych ośrodków w kraju. Teraz się to zmieni. W styczniu odbył się pierwszy zabieg przeszczepu komórek macierzystych, który zapoczątkował medycynę transplantacyjną w naszym regionie. Mówiąc wprost - otwieramy zupełnie nowy rozdział, jeśli chodzi o procedury hematologiczne - mówi prof. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus, szefowa Kliniki Hematologii i Banku Komórek Macierzystych Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.