Piesi i kierowcy pod lupą policji. Będzie kumulacja policyjnych działań w Gorzowie

Piesi pod czujnym okiem policji

W konfrontacji z pojazdem pieszy zawsze stoi na straconej pozycji. Nie chroni go przecież zderzak, karoseria samochodu, pasy bezpieczeństwa czy poduszka powietrzna. Dlatego zazwyczaj to właśnie on ponosi poważne konsekwencje wypadku, tracąc zdrowie, a niejednokrotnie nawet życie. Stąd działania gorzowskich policjantów mające na celu poprawę bezpieczeństwa, ale też uświadomienie pieszym, że oni również w dużym stopniu są za nie odpowiedzialni.