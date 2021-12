Pieski też poczuły ciepło z gorzowskiej elektrociepłowni

Schronisko dla zwierząt dostało pieniądze na leki, opiekę weterynaryjną i bieżące potrzeby, natomiast pozostałe organizacje głównie na dopłaty do rachunków za ciepło i ciepłą wodę. Elektrociepłownia przekazała te pieniądze w ramach dorocznej akcji „Dzielimy się ciepłem”.

- Chcemy uczestniczyć w życiu lokalnych społeczności i zawsze jesteśmy otwarci na współpracę. To już nasza tradycja, że PGE Energia Ciepła wspiera gorzowskie organizacje pożytku publicznego - mówi Wojciech Dobrak, dyrektor PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim.

Dodajmy, że 15 tys. zł, które trafiło do Azorków to pieniądze, które pracownicy elektrociepłowni wygrali w ogólnopolskiej rywalizacji sportowej w swojej firmie z innymi pracownikami w kraju.