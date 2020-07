Pijany 30-latek wskoczył do Warty. Z pomocą ruszyli mu policjanci

Policjanci szybko zareagowali i pomogli 30-latkowi. Lubuska Policja

Do groźnej sytuacji doszło w minioną sobotę 18 lipca na gorzowskim bulwarze. Nietrzeźwy 30-latek wszedł do rzeki i chciał popływać. Jednak chwilę później zaczął tracić grunt i miał trudności z utrzymaniem się na powierzchni wody. Na zgłoszenie bardzo szybko zareagowali gorzowscy policjanci. Jeden z nich wskoczył do rzeki, chcąc pomóc mężczyźnie. Chwilę później przy pomocy strażaków udało się go bezpiecznie odholować do brzegu.