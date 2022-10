Piłkarki MUKS PS Kostrzyn pokonały Ladies Soccer Team Gorzów i zdobyły Puchar Polski na szczeblu województwa

Trener MUKS PS Kostrzyn Tomasz Zieliński: – Moje podopieczne do finału Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim przystąpiły zdeterminowane i bardzo skoncentrowane. Jestem z nich zadowolony, ponieważ w 100 procentach wykonały założenia taktyczne na ten mecz. Mieliśmy świadomość, że drużyna przeciwna, chociaż nowo utworzona, to składa się z bardzo doświadczonych zawodniczek, grających wcześniej w rozgrywkach 1- i 2-ligowych. Naszym celem była konsekwencja oraz utrzymywanie się przy piłce oraz uważna gra w obronie z szybkim przejściem do kontrataku. Z biegiem meczu strzelone gole dodawały nam pewności siebie. Drużynie LST Gorzów chcieliśmy podziękować za grę fair play oraz życzyć im powodzenia w rozgrywkach ligowych. Również wielkie podziękowania należą się Lubuskiemu Związkowi Piłki Nożnej za profesjonalną organizację finału oraz ufundowanie drogocennych nagród.

Kamila Szafrańska, kapitan zespołu Ladies Soccer Team Gorzów: – Myślę, że sam mecz mógł podobać się kibicom zgromadzonych dzisiaj na stadionie. Nikt nie odstawiał nogi i była walka do samego końca. Mecze pucharowe mają to do siebie, że zawsze muszą wyłonić zwycięzcę. Dzisiaj zasłużenie wygrała drużyna przeciwna – chciałabym pogratulować i życzyć powodzenia w kolejnej rundzie. Co do samej organizacji, to odniosłam same pozytywne wrażenia. Naprawdę było czuć, że rozgrywany jest finał. Osobiście, pierwszy raz miałam okazję zagrać na stadionie w Międzyrzeczu. Mam nadzieję, że organizacja w tym mieście takiego wydarzenia wpłynie korzystnie na rozwój kobiecej piłki i sprawi, że w tych okolicach będzie rozwijało się wiele wspaniałych piłkarek.