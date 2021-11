Piłkarska Warta Gorzów wycofa się z trzeciej ligi?! Jej prezes Zbigniew Pakuła stawia miastu warunek

Warciarze są najwyżej sklasyfikowanym gorzowskim zespołem w Polsce, bo jako jedyni, drugi rok z rzędu, rywalizują w trzeciej lidze międzywojewódzkiej, a więc na czwartym poziomie w kraju. Po rundzie jesiennej tych rozgrywek bordowo-granatowi zajmują szesnaste miejsce w tabeli, czyli przed drugą przyszłoroczną rundą są w strefie spadkowej. Ale do bezpiecznej lokaty w tabeli tracą jedynie dwa „oczka”, mając ich trzynaście (jak dwie inne ekipy). Przez wiele kolejek ten najstarszy klub w mieście plasował się na ostatniej pozycji. Dopiero punkty zdobyte w końcówce rundy, pod wodzą nowego szkoleniowca, pozwoliły awansować o dwie lokaty. Jednak przed tą kampanią cele w Warcie były o wiele wyższe.

– Zdawałem sobie sprawę, że nie będzie łatwo, ale budując ten skład zakładaliśmy, że stać nas będzie na więcej – mówi w rozmowie z „GL” Pakuła i dodaje: – Jednak rzeczywistość pokazała, że nasze rozgrywki są najbardziej wyrównane ze wszystkich trzech grup trzeciej ligi w Polsce. Przedsezonowe sparingi zapowiadały, że będzie dobrze, ale liga udowodniła, że trzeba było sparować w większości z zespołami z Dolnego Śląska, bo są mocniejsze niż z zachodniopomorskiego czy naszego regionu. Od początku nie odpaliliśmy. Zaskoczyliśmy dopiero w ostatnich czterech meczach, w których zdobyliśmy siedem punktów. Po spotkaniu z MKS-em Kluczbork, który wygraliśmy 5:0 było widać, że nastąpiło przełamanie. Pojechaliśmy do Wrocławia na Ślęzę i nie wypadliśmy tam źle. Ten mecz można było zremisować. Ja bym chciał tak grający jak tam zespół oglądać przez całą rundę i byłbym zadowolony z każdego spotkania. A my wiele spotkań przegraliśmy po indywidualnych błędach, jak ze Stalą Brzeg. Bądź co bądź mamy mało punktów straty. Możemy odbić się od dna i wyjść ze strefy spadkowej. Uważam, że ta udana końcówka rundy to jest zasługa ciężkiej pracy trenerów i zawodników. Ci chcieli pokazać, że są wartościowymi piłkarzami. Choć może nie wszyscy zdali egzamin. W każdym razie za te wyniki nie obarczam jedynie drużyny, bo wiele rzeczy się nałożyło. Wszyscy jesteśmy w jednym zespole i bierzemy odpowiedzialność za rezultaty. Nie jestem nauczony, by zrzucać winę na kogoś. Wręcz przeciwnie, jako kapitan schodzę ostatni ze statku.