Piłkarze ręczni Stali Gorzów zaprezentowali się kibicom, po czym przegrali mecz z Pogonią Szczecin

Wynik do przerwy mógł zaskakiwać, biorąc pod uwagę to, że superligowiec za tydzień inauguruje rozgrywki, a liga żółto-niebieskich startuje dwa tygodnie później. To oznaczało, że zawodnicy trenera Oskara Serpiny jeszcze mogą odczuwać ciężkie treningi, za to podopieczni nowego szkoleniowca szczecinian Wojciecha Jedziniaka powinni już zacząć powoli łapać świeżość. Niemniej wpływ na ten rezultat miało też to, że przebudowana po minionej kampanii Pogoń przyjechała do Gorzowa bez pięciu podstawowych szczypiornistów, w tym najbardziej znanego Pawła Krupy, więc stalowcy rywalizowali na parkiecie również ze szczypiornistami występującymi na co dzień nie w elicie, a II lidze.

Co faktu nie zmienia, że nasi z Wojciechem Gumiński, grającym nie na skrzydle, a na środku rozegrania, prezentowała się naprawdę całkiem nieźle. W drugiej części gry, także po wejściu kolejnych nowych zawodników, wyglądało już to trochę gorzej, zwłaszcza w końcówce, ale z pewnością był to cenny sprawdzian dla zmienionej ekipy Serpiny.