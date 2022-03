Piłkarze Stilonu Gorzów punktują kolejnego rywala w IV lidze. Kapitalne wejście z ławki rezerwowych

Korona Kożuchów – Magnolia Park Stilon Gorzów 1:4 (1:1)

Zespół Korony Kożuchów rozpoczął mecz bez respektu dla lidera rozgrywek. Gospodarze z dużą energią starali się atakować bramkę faworyzowanego rywala. Jednak gorzowianie szybko pokazali, że ich gra jest zdecydowanie lepiej poukładana, dlatego zapędy miejscowych w większości przypadków były dość szybko studzone. Stilon dość szybko też przejął inicjatywę i w 17 min potwierdził swoją przewagę bramką zdobytą przez Mateusza Kaczora. I gdyby gorzowianie wykorzystali jedną z kolejnych groźnych okazji, to niewykluczone, że jeszcze przed przerwą odebraliby kożuchowianom chęć do gry. A tymczasem gospodarze próbowali kontratakować. Po jednej z ich akcji, w 35 min sędzia podyktował rzut wolny w niedalekiej odległości od pola karnego. Wrzuconej piłki nie zdołał złapać bramkarz Stilonu Gabriel Łodej, wybił ją przed siebie, a będący blisko Marcin Janik skierował ją głową do bramki. Doszło do niespodziewanego wyrównania. Na dodatek niewiele brakowało, by na przerwę drużyny schodziły przy prowadzeniu Korony. W 40 min sytuacji sam na sam z bramkarzem nie wykorzystał jednak Maciej Grochowski.