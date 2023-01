PiS w Gorzowie: Wiek emerytalny zostanie utrzymany

- Dziś Polacy słyszą, że jeśli PO przejmie władze, to nie podniesie wieku emerytalnego. Co znaczą te słowa, możemy sobie wyobrazić, sięgając pamięcią do tego nie tak dawnego czasu, gdy pan Donald Tusk sprawował władzę. Bądźmy przekonani, że gdy Platforma przejmie władzę, to te obietnice będą tyle warte, co były warte wtedy - mówił w czwartek Władysław Dajczak, wojewoda lubuski. Wraz z Elżbietą Rafalską oraz Elżbietą Płonką przypominali, że na początku 2013 r. rządząca wtedy koalicja PO-PSL podwyższyła, wbrew oczekiwaniom społecznym wiek emerytalny, który został zniesiony po prawie pięciu latach, już za kadencji Zjednoczonej Prawicy.