Piwne, zielone, czy niebieskie - co mówi o Tobie kolor oczu? Można z nich wyczytać naprawdę wiele!

Od tego jaki mamy kolor oczu, może zależeć nasz charakter oraz to, z jakimi chorobami się zmagamy.

Nie bez powodu mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. W końcu można z nich wiele wyczytać. Okazuje się, że po kolorze oczu można odczytać cechy charakteru oraz... choroby!

Kolor oczu a choroby To, jaką barwę mają nasze oczy, może zdradzić więcej, niż się nam wydaje. Oczy to nie tylko ważny element naszego wyglądu, ale również wskazówka np. pewnych obciążeń zdrowotnych. Naukowcy potwierdzają, że kolor oczu jest bezpośrednio związany z cukrzycą, czerniakiem i bielactwem.

To, jaki kolor oczu mamy, może nam również podpowiedzieć, na jakie schorzenia i choroby jesteśmy bardziej narażeni. Co ciekawe, z badań naukowców wynika, że od koloru oczu może zależeć również to, ile snu potrzebujemy, a nawet jaki mamy próg bólowy! Kolor oczu a charakter Z oczu możemy się również wiele dowiedzieć na temat naszego charakteru. Okazuje się bowiem, że kolor naszej gałki ocznej wpływa także na nasz temperament i cechy naszej osobowości. Możemy z nich wyczytać np. jak dana osoba sprawdza się w relacjach damsko-męskich, a nawet czy jest dobrym kandydatem na wybrane stanowisko w pracy.

Naukowcy z Uniwersytetu Orebro w Szwecji przeprowadzili badanie, w którym wzięło udział ponad 400 osób. Jak się okazało, przy tworzeniu koloru oczu biorą udział te same geny, które odpowiadają za płaty czołowe. Natomiast przednia część płatów czołowych odpowiada m.in. za cechy osobowości.

Zielone, brązowe, niebieskie, szare - co można wyczytać z Twoich oczu?

