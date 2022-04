Plandeka jest już na "Jancarzu", co więc z treningami Stali Gorzów przed piątkową inauguracją PGE Ekstraligi z Motorem Lublin?

Niekorzystne prognozy pogody sprawiły, że Żużlowa Speedway Ekstraliga zdecydowała się nakazać gospodarzom, które organizują w ten weekend inauguracyjne zawody w ramach PGE Ekstraligi położenie na tor plandeki, chroniącej nawierzchnię przed obfitymi opadami deszczu. Taka plandeka musi być od roku obowiązkowym wyposażeniem na stadionie.

- Pada deszcz, więc tor musieliśmy zabezpieczyć. Ale plandeka jest w dyspozycji klubu i ten może w każdej chwili ją ściągnąć, po to by zrobić trening - mówi prezes Stali Gorzów Marek Grzyb.

Jeśli więc będą okienka pogodowe do piątku, to takie próbne jazdy zostaną przeprowadzone na "Jancarzu". Synoptycy z serwisu yr.no, rekomendowanego przez władze ligi, zapowiadają niewielki deszcz przez kolejne dni, choć akurat we wtorek ten opad w Gorzowie ma być minimalny. Podobnie zresztą jak w dniu startu rozgrywek. Premiera z Motorem Lublin zaplanowana jest na godz. 20.30.