Plastyk w Gorzowie staje się architektoniczną perełką! Trwa jego przebudowa

Ruchoma scena i internetowe gniazda

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych mieścić się będzie przy ulicy Szkolnej. Jak po zakończeniu inwestycji będzie wyglądać szkoła? Na pierwszym piętrze budynku będzie aula z ruchomą sceną, na drugim mieścić się będą pracownie graficzne, a na trzecim pracownie malarskie.

Co ciekawe, do budynku przy ul. Szkolnej zostanie dobudowana część szkoły, która zostanie połączona z budynkiem przy ul. Warszawskiej. Łącznik będzie ze szkła i stali. Pojawi się tu kawiarenka i miejsce spotkań młodzieży przychodzącej do środka. Ponadto plan jest taki, by łącznik spełniał funkcje wystawowe.

Już widać postępy prac. Drew - Plast Mazowiecki

Władze placówki chcą też, by Plastyk był miejscem zielonym. Pojawił się pomysł, by zdewastowane boisko zamienić w ogród pełen nasadzeń.