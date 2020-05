Plaża w Kłodawie prawie gotowa do sezonu. Co się zmieniło?

Na kłodawskiej plaży obok nowych garaży (przy wypożyczalni kajaków i rowerków wodnych) stanęła wiata, pod którą może biesiadować 20 osób.

Nurkowie oczyszczą dno

Gmina ogłosiła też przetarg na punkt gastronomiczny (dotychczasowemu najemcy skończyła się umowa). Już zniknął blaszak, w którym do tej pory można było kupić piwo czy lody. Co stanie w jego miejscu, jeszcze nie wiadomo. Nowością będzie przebieralnia na plaży. – Jak co roku nurkowie oczyszczą dno kąpieliska. Zlecamy też badanie wody – Informuje Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa.

Na plaży czekają rowery wodne

Na plaży w Kłodawie można skorzystać z małej siłowni i placu zabaw. Jest tu też boisko do siatkówki plażowej.

Na chętnych czekają kajaki i rowery wodne. Można także spróbować swoich sił na wakeboardzie. To połączenie surfingu, snowboardu i nart wodnych, polega na ślizganiu się na desce po powierzchni wody, trzymając się drążka podczepionego do liny wyciągu.