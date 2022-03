Po 56 miesiącach do katedry gorzowskiej wróciła wieloletnia tradycja

Całodzienna adoracja została przerwana z chwilą akcji pożarniczej 1 lipca 2017. Teraz tradycja adoracji powróciła. Podobnie, jak przed laty, także teraz odbywa się ona w prawej nawie świątyni. Adoracja została wznowiona w czwartek 3 marca. A gdy wstąpiliśmy do katedry dzień później, widzieliśmy, że są już wierni, którzy z tej możliwości korzystają.

Adoracja nie jest jedyną zmianą w katedrze. W każdy pierwszy czwartek miesiąca od 8.00 do 9.00 w katedrze będzie dyżurował spowiednik.

Wierni wrócili do katedry 1 lutego 2021. Do świątyni można wejść bocznym wejściem od strony ul. Sikorskiego. Główne wejście do katedry wciąż jest zamknięte. To dlatego, że nie zakończył się jeszcze remont w całej świątynnej wieży.

Czytaj również:

Drzwi katedry poszły do konserwacji. Ile mają lat?